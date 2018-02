Cardiologie aperte, gli ospedali di Noto e Lentini promuovono la prevenzione

Via alla tradizionale iniziativa “Cardiologie aperte” promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore – HCF Onlus e dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (ANMCO) con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui rischi per la salute cardiovascolare e diffondere la cultura della prevenzione.

Parteciperanno quest'anno i reparti di Cardiologia e Utic degli ospedali di Lentini e Avola.

Dal 15 al 18 febbraio, dalle ore 11 alle ore 14, l’ambulatorio di Cardiologia dell’ospedale di Lentini sarà aperto alla cittadinanza per attività di consulenza e visite cardiologiche gratuite.

Negli androni degli ospedali di Avola e Noto, per tutta la settimana sino al 18 febbraio, saranno attive postazioni con cardiologi e volontari Avos.