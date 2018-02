Siracusa, donna perseguita ex: arrestata, evade dai domiciliari per correre da lui

Avrebbe voluto a tutti costi riallacciare quella relazione sentimentale con l’ex fidanzato, che non ne voleva più sapere di lei. Per farlo si sarebbe spinta a comportamenti aggressivi che avevano costretto l’uomo già in passato a rivolgersi alle forze dell’ordine tanto che l’Autorità Giudiziaria di Siracusa aveva emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagno.

Tuttavia ciò non è bastato.

La donna, nonostante tutto, avrebbe continuato a chiamarlo e seguirlo. Per questo, ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno arrestato Cinzia Morale, 45 anni, disoccupata siracusana con precedenti di polizia specifici per aver commesso il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzato.

La donna, sottoposta al regime degli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo, è evasa per recarsi nuovamente dall'ex e riproporgli di recuperare il loro rapporto sentimentale. La vittima ha quindi richiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno dovuto procedere nuovamente all’arresto della stessa per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.