Floridia, stroncato spaccio di hashish e cocaina

E' un controllo del tessuto cittadino minuzioso, quello messo in atto dai Carabinieri di Floridia. Dopo aver setacciato e stroncato una piazza di spaccio che si concentrava in una via cittadina, adesso le operazioni di controllo sono passate a un'altra via da tempo protagonista di episodi di spaccio, e cioè via Foscolo.

Proprio ieri pomeriggio su quella strada il via vai di persone e motorini si è fatto talmente intenso da destare sospetto nei militari.

Effettuate le prime perquisizioni, sono stati trovati gli acquirenti delle sostanze stupefacenti in possesso di dosi di cocaina per uso personale.

A questo punto sono scattate le perquisizioni personali e domiciliari ai presunti spacciatori, che hanno condotto all’arresto di Sebastiano Santoro, 47 anni, disoccupato floridiano, con precedenti di polizia specifici, e Davide Marletta, 27 anni, operaio floridiano con precedenti di polizia.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, pare che Santoro, dal balcone di casa propria, lanciasse qualcosa di piccole dimensioni al Marletta, che la raccoglieva per poi consegnarla ad altri soggetti.

Marletta è risultato difatti in possesso di 8 dosi di cocaina, 1 dose di hashish e contanti di piccolo taglio per una somma complessiva di 180 euro, frutto probabilmente dell'attività di spaccio.

I due arrestati sono stati sottoposti successivamente agli arresti domiciliari. Le attività antidroga continueranno anche nei prossimi giorni.