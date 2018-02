Notificato il Daspo per quattro tifosi Siracusani

Notificato, dalla Questura di Siracusa, il Daspo (Divieto di Accesso alle manifestazioni SPOrtive) nei confronti di 4 Persone, di cui tre per tre anni ed uno per due anni.

I quattro si erano resi autori di lancio o utilizzo di materiale pericoloso nell’incontro di calcio Siracusa-Trapani, per il campionato di serie C Girone C, giocato il 23 dicembre 2017 nello stadio Nicola De Simone.