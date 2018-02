Lentini, rapina e furto aggravato: 1 anno e 8 mesi di detenzione

La Polizia di Stato di Lentini ha eseguito un ordine per la carcerazione in regime di arresti domiciliari nei confronti di S. V. N., 20 anni.

Il giovane deve espiare la pena residua di un anno ed otto mesi, condannato dalla Corte di Appello sezione per i minorenni di Catania nell’ambito dell’operazione Uragano per rapina e furto aggravato.

Il tutto risale al 27 aprile del 2016 quando, con l'accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso, ma anche estorsioni, rapine, furti aggravati dalla finalità di agevolare il sodalizio mafioso "Nardo" di Lentini, la polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo, emesso dalla Dda della Procura di Catania, a carico di 17 lentinesi. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, hanno permesso di individuare gli autori di numerosi episodi che avevano suscitato un elevato allarme sociale nel territorio.