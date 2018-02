Siracusa, degrado in piazza Davide Scamporrino

Degrado in piazza Davide Scamporrino, il largo antistante all’istituto scolastico Martoglio. Non ci stanno i consiglieri comunali di Progetto Siracusa, Cetty Vinci e Salvo Sorbello, che hanno rivolto un’interrogazione all’Amministrazione.

“Dalle foto che alleghiamo all’interrogazione è evidente come ci si trovi in una situazione che ha davvero superato i livelli di tollerabilità: montagnole di rifiuti sulle aiuole, buche enormi sui percorsi pedonali, nessuna cura del verde e, ciliegina sulla torta, una fontanella con tre rubinetti sempre aperti da cui esce in abbondanza dell’acqua preziosa che va a finire, con uno spreco enorme, in una putrida vasca”.

I due consiglieri comunali chiedono quindi interventi immediati