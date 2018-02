Catania-Lentini-Ragusa, il Cipe non approva la Delibera. Vinciullo protesta

"Da 15 anni si attende per l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’autostrada che da Catania, attraverso la provincia di Siracusa, dovrebbe portare a Ragusa". Ad alzare la voce è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo, il quale torna un passo indietro per raccontare la vicenda.

"Il 5 giugno e il 10 luglio dello scorso anno - spiega - sembravano essere concluse le procedure, attraverso una conferenza di servizio istruttorio, per definire il progetto e superare le difficoltà che si sono incontrate negli anni. Sempre a qual tavolo, era stato concertato che il 20 febbraio il CIPE avrebbe dato parere positivo, visto che anche la Regione Siciliana era intervenuta, garantendo le risorse necessarie. Oggi, apprendiamo, da un’accorata lettera dei sindaci, che così non è e che, anzi, non si hanno certezze sui tempi necessari per approvare il progetto"

"Di conseguenza, - continua - appare chiaro che l’unica possibilità che abbiamo è quella di intraprendere un’azione di protesta contro tutti coloro i quali, a prescindere dallo schieramento politico, frappongono ulteriori ostacoli oppure non fanno nulla per agevolare l’iter del progetto, in modo da poter, entro giugno, almeno fare il bando di gara e quindi iniziare i lavori entro il corrente anno. - e quindi conclude - Mi auguro che le forze politiche, benché impegnate nella campagna elettorale, insieme alle forze sindacali e sociali della nostra provincia, sappiano comprendere il rischio che si corre e e sappiano, quindi, trovare quell’unità che in questi casi è necessaria per risolvere i problemi".