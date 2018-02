Noto, al via la X edizione del concorso Volalibro

“Da una tragedia una nuova bellezza. Un terribile terremoto e il Val di Noto diventa esempio di rinascita”. E' questo il tema della X edizione del concorso per piccoli autori e illustratori, bandito dal Comune di Noto, in collaborazione con l’associazione turistica Pro Noto, in occasione di Volalibro, il festival della cultura per i ragazzi in programma nella capitale del barocco dal 12 al 18 marzo 2018.

L’iniziativa, a cui possono partecipare tutti gli alunni di quinta elementare, di prima, seconda e terza e media, invita i giovani studenti a scrivere una storia, un saggio, una poesia oppure a realizzare un disegno sul tema scelto quest’anno. A giudicare i lavori una giuria presieduta dal primo cittadino.

I premi, consistenti in attestati e buoni acquisto da utilizzare in libreria, saranno consegnati ai vincitori nel corso della cerimonia finale di Volalibro, prevista il 18 marzo al teatro comunale “Tina Di Lorenzo” di Noto.