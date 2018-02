Giacomo Casasola parteciperà all'Europa Cup

Giacomo Casasola all'Europa Cup in programma dal 16 al 19 febbraio nella piscina comunale, nel Parco della Favorita, a Palermo. Il centroboa romano del Circolo Canottieri Ortigia - Settore Nuoto e Pallanuoto prende il posto di Lorenzo Bruni, indisponibile, nell'Italia di Alessandro Campagna.

La chiamata del commissario tecnico è arrivata nel pomeriggio. Casasola raggiungerà la Nazionale a Palermo nella giornata di domani.

Quattro squadre per due posti in finale. L'Italia affronta la Germania venerdì 16 alle 19.30, il Montenegro sabato 17 alle 20.00 e la Russia domenica 18 alle 19.30. Tutte le sei partite del girone vengono trasmesse in diretta streaming da Waterpolo Channel.

Grande soddisfazione, naturalmente, in casa biancoverde. La convocazione di Giacomo Casasola rappresenta la conferma per il giocatore e per il sette siracusano attualmente quarto in classifica.