Tour a 5 stelle: Cancelleri fa tappa a Lentini, Noto e Augusta

“Mi butto ancora per strada per venirvi a raccontare ciò che penso di questa nostra terra e di queste elezioni, di quello che possono significare per noi siciliani. Non so quante volte ho girato la Sicilia, terra magnifica, e quanti di voi ho abbracciato, a quanti ho stretto la mano, ma la verità è che non riesco a esserne mai sazio”.

Giancarlo Cancelleri annuncia così il suo nuovo tour, dal titolo Amore idee e futuro, in giro per la Sicilia per promuovere il programma di governo del M5S in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

Tre tappe anche nella provincia di Siracusa:

- Il 17 Febbraio sarà a Noto alle ore 16.30 - ex Chiesa Santa Caterina – Via Fratelli Ragusa (ang. via Cavour)

- 17 Febbraio a Lentini alle ore 19:00 - Centro Polifunzionale (ex A.I.A.S.) - via Aspromonte n. 5 presso Biblioteca.

- Il 18 Febbraio sarà ad Augusta alle ore 11:00 - Palazzo Zuppello - Via Epicarmo n. 74

“Spero siate in tanti ogni sera - spiega Cancelleri - e di certo non vi annoierò con le solite cose, stavolta non saranno comizi, parlerò poco di politica, anzi, a dire il vero parlerò di quello di cui la politica dovrebbe essere intrisa, di amore, di idee e di futuro, affinché possa occuparsi di quello che rende la vita veramente degna di essere vissuta”.