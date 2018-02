Siracusa, Amoddio: "Nuove assunzioni in polizia penitenziaria"

Esiste una concreta possibilità per risolvere il problema delle carenze d'organico di polizia penitenziaria nelle carceri del Siracusano.

A darne notizia è Sofia Amoddio, Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

“Il 7 febbraio -scrive - ero presente in Commissione Giustizia e ho votato il parere favorevole per costituire il Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario. Il fondo stanzia 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e tra le altre cose, prevede assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria per complessive 861 unità nel quinquennio 2018-2022, nonché l'assunzione di 236 unità di personale, con la qualifica di funzionario dell'area pedagogica e di mediatore culturale, presso il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia”.