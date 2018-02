Rosolini, continuano gli interventi per la mitigazione rischio idrogeologico

Via al progetto relativo al prolungamento del collettore di via Gonzaga nel tratto compreso tra via G. Pascoli e via Cesare Battisti per un importo di 475.973,83 euro.

La manovra è inserita nel parco progetti mirato alla riduzione dell’esposizione del rischio idrogeologico.

"Con questo progetto – afferma il Sindaco Corrado Calvo – andiamo a completare i lavori relativi all’intervento di sistemazione di tutta l’area che insiste lungo la via Gonzaga e le vie limitrofe, dalla zona alta fino a valle. Anche in questo caso si punta alla riduzione del rischio idrogeologico nell’area interessata che presenta grosse criticità, con una serie di interventi mirati a riorganizzare e potenziare la rete di raccolta delle acque bianche attraverso la realizzazione di nuovi collettori di acque meteoriche e opere connesse. Nello specifico, oltre ad un nuovo collettore che sarà posizionato in prossimità dell’incrocio tra via Rimembranza e via Gonzaga per una lunghezza di 180 metri, è prevista la realizzazione di una vasca di sedimentazione in prossimità dell’incrocio via Gonzaga – ang. via Rimembranza, due nuovi collettori lungo la via Gonzaga, caditoie, pozzetti di ispezione e il ripristino del manto stradale. Anche questo progetto, il cui finanziamento ammonta a 475.973,83€, è stato già presentato all’Assessorato Territorio Ambiente per ottenere il finanziamento. Come già annunciato nei giorni scorsi- conclude il Sindaco Calvo – assieme a tecnici e funzionari dell’ufficio di Protezione Civile che hanno redatto i vari progetti, saremo a Palermo per interloquire con il Dirigente Generale al fine di sollecitare l’avvio dell’iter istruttorio e completare il nostro programma di interventi con i decreti di finanziamento. Un lavoro portato avanti da questa Amministrazione Comunale con diligenza e lungimiranza a beneficio della collettività".