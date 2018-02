Pachino, tre auto in fiamme per tre diversi incendi

Alta la tensione a Pachino per una notte, quella appena trascorsa, calda per la città. Oltre alla sparatoria avvenuta al mercato, tre autovetture hanno preso fuoco in tre punti diversi di Pachino.

Sul posto i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i Carabinieri per aprire le indagini. In tutti e tre i casi le auto sono andate completamente distrutte, ma per fortuna nessun ferito.

Sul posto non sono stati rivenuti elementi utili, sono in corso tutti gli accertamenti del caso finalizzati a ricostruire la natura degli eventi.