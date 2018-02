Barcone Augusta, Mangano: "Trasferimento è schiaffo a spirito d’accoglienza"

“Nei giorni scorsi abbiamo incontrato l'On. Lia Quartapelle per chiederle ulteriori spiegazioni in merito allo spostamento del barcone, naufragato il 18 aprile 2015 a largo della Libia, da Augusta a Milano. Incontro che non ha sortito gli effetti sperati in quanto rimangono ancora troppi interrogativi su questo trasferimento. Come già ribadito in passato, ci batteremo con tutte le nostre forze affinché il barcone rimanga ad Augusta in modo da iniziare un percorso museale nella nostra città che da sempre si contraddistingue per un forte spirito di accoglienza”. Lo scrive in una nota Manuel Mangano, segretario dei Giovani Democratici di Augusta e presidente dell’Ass. Bella Storia.

“E’ assurdo pensare che il Governo abbia pure stanziato nella legge Finanziaria oltre 600mila euro per il trasporto e l'installazione del barcone dalla Sicilia alla Lombardia. Secondo l’On. Lia Quartapelle nell'ipotetico museo milanese, che dovrebbe accogliere il barcone, verrebbe ricreato uno spazio dedicato alla storia dell'accoglienza della città di Augusta. Non trovo alcun logica nel costruire qualcosa di ‘virtuale’ a Milano quando l’habitat ‘naturale’ sarebbe quello di Augusta. Piuttosto penso che il barcone debba rimanere ad Augusta, sarebbe un gesto di riconoscimento nei confronti dei cittadini - aggiunge Mangano -. Già nei mesi scorsi, tramite un'interrogazione parlamentare presentata dall’On. Sofia Amoddio, erano state messe in luce le criticità e l’inutilità di tale trasferimento. Fatti di questo genere non penalizzano solamente Augusta ma tutto il sud Italia“.