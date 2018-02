Siracusa, scala Forte Vigliena: il consigliere La Runa sollecita ripristino

Richiesta di manutenzione straordinaria per la scala di accesso alla scogliera e alla spiaggetta di Forte Vigliena, in Ortigia. L'intervento viene sollecitato dal consigliere della Circoscrizione, Francesco La Runa.

"Sono trascorsi due mesi e, nonostante le ripetute segnalazioni del consiglio di circoscrizione, - scrive La Runa - l'amministrazione comunale non ha disposto un intervento di manutenzione straordinario, finalizzato alla riapertura e fruizione del sito in vista della prossima stagione turistica". La Runa ricorda, infine, che le risorse finanziarie necessarie possono essere recuperate dalla tassa di soggiorno, finalizzata a finanziare opere di manutenzione ai siti di diretta fruizione turistica.