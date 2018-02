Palermo, spacciavano droga: arrestati due ventenni

Due persone di 28 e 23 anni sono state arrestate dai carabinieri a Palermo con l’accusa di detenzione di cocaina, hashish e marijuana ai fini di spaccio. In particolare, al momento della perquisizione i due hanno riconosciuto i militari dell’Arma ed hanno messo tutto lo stupefacente in busta, insieme al bilancino e al materiale per il confezionamento ed hanno provato a disfarsene lanciandolo dal balcone. Purtroppo per loro, i carabinieri avevano circondato l’intero edificio ed hanno immediatamente recuperato la busta al cui interno sono stati trovati 33 grammi di cocaina, 362 grammi di hashish in 4 panetti e 80 grammi di marijuana. I due spacciatori sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.