Melilli, quarta manifestazione contro l'inquinamento dell'aria

Il movimento “Basta all'inquinamento dell'aria” nel quadrilatero della morte organizza la quarta manifestazione. Questa volta si terrà a Melilli.

L'appuntamento è per sabato 24 febbraio alle 15,00 in Piazzale Don Bosco, il corteo si concluderà in Piazza Crescimanno davanti al Municipio, per dire basta all'emissione di veleni industriali e alle morti per cancro.

La quinta tappa sarà indirizzata all'Arpa di Siracusa.

"Questa serie di manifestazioni - scrive il promotore, Antonio Alfò - vuole spingere i Sindaci del quadrilatero della morte (Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa) ad assumersi le loro responsabilità nel tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori, intraprendendo le necessarie azioni legali e amministrative. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni di veleni industriali nell'aria e il riconoscimento di disastro ambientale colposo di modo che i cittadini possano attivarsi legalmente per richiedere e ottenere il risarcimento per i danni causati alla loro salute e al territorio".

Niente simboli, niente bandiere, niente slogan, niente proclami. Solo il silenzio e una fascia nera al braccio in segno di lutto per le vittime dei veleni industriali.