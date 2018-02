Siracusa, corsa alla poltrona di primo cittadino: Ezechia Paolo Reale "A disposizione del centrodestra e della città"

E' ancora prematuro annunciare la candidatura a sindaco di Ezechia Paolo Reale, leader di Progetto Siracusa, in vista delle prossime elezioni amministrative che, con ogni probabilità, saranno nel mese di giugno.

"Mi tengo a disposizione della città e del centrodestra con Progetto Siracusa" - ha dichiarato Reale a SiracusaPost.

La notizia, peraltro, era già nell'aria da tempo, ma una piccola conferma l'ha fornita l'onorevole Stefania Prestigiacomo. Quest'ultima, domenica, durante la presentazione della lista dei candidati per il 4 marzo ha speso belle parole nei confronti di Reale e di Progetto Siracusa. "Con lui abbiamo altri progetti futuri", è stata la frase di conferma delle voci di corridoio che girano da parecchio negli ambienti politici Siracusani.

Questo non è sicuramente l'annuncio definitivo, ma dal politichese al linguaggio dei comuni mortali, le parole di Reale rimbombano come notizia molto probabile.

Eppure, la sensazione è che sotto il tappeto ci sia altro, molto di più che una semplice coalizione di centrodestra a supportare Progetto Siracusa.