Sistema Siracusa, Calafiore: interrogatorio fiume

E’ durato oltre sette ore l'interrogatorio di garanzia dell’avvocato Giuseppe Calafiore indagato dalla procura di messina nell'ambito dell'indagine su processi aggiustati in cambio di denaro. Calafiore, rinchiuso da sabato nel carcere di piazza Lanza, a Catania, ha spiegato al gip Maria Vermiglio, che si trovava già a Dubai al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare nei suoi confronti e di aver immediatamente comunicato al suo avvocato Mario Fiaccavento l'intenzione di rientrare. Calafiore avrebbe risposto a tutte le contestazioni mosse nei suoi confronti e riguardo le consulenze ha spiegato i provvedimenti erano già per lui favorevoli. I suoi legali hanno avanzato richiesta di convertire la misura cautelare in essere con gli arresti domiciliari.