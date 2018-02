Siracusa, aperti i termini per la richiesta bonus asili nido

Sarà possibile, dal 29 gennaio al 31 dicembre, presentare richiesta al Comune per il "bonus asili nido" e per l'assistenza domiciliare in favore dei bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. In entrambi i casi, le somme sono di mille euro e sono erogate dall'Inps.

Le domande all'Inps possono essere presentate anche online, e possono essere presentate dal genitore di un minore nato o adottato dall'1 gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti. Il bonus sarà erogato anche agli stranieri nati fuori dall'Unione europea in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari e per gli stranieri con status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria.

Il bonus asilo nido viene erogato dall'Inps con cadenza mensile, distribuendo i mille euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 90,91 euro per ogni retta pagata e documentata.