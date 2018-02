E' scattata, ieri pomeriggio, una violenta lite tra due extracomunitari in Via Archia a Siracusa. Dal diverbio i due sono presto passati all'aggressione fisica, tanto che uno dei due ha riportato lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per riportare la situazione alla calma. I due hanno 20 e 25 anni.