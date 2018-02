Siracusa, incendio in appartamento: forse doloso

E' partita a fuoco, durante la scorsa notte, un'abitazione in località Fanusa, a Siracusa. Le fiamme, dal piano terreno, sono divampate per i due piani dell'appartamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio e i Carabinieri che hanno avviate le indagini.

Da una prima ricostruzione, a seguito del rinvenimento di una tanica di 20 litri cosparsa di liquido infiammabile, si pensa che la natura dell'incendio sia dolosa.

Dai primi accertamenti effettuati sono stati riscontrati ingenti danni in corso di quantificazione.

Fortunatamente non ci sono stati feriti poiché nessuno era presente in casa al momento dell’incendio.