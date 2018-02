Nel Palermitano, titolare bar e lavorante scomparsi

Indagini dei carabinieri sulla scomparsa di Giovanni Guzzardo, 46enne di Caccamo,titolare di un bar e del suo impiegato Santo Alario, di 42 anni.

Di loro non si hanno più notizie da cinque giorni. I familiari dei due hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri.

Guzzardo gestisce ed è proprietario del Bar Avana in Piazza Cataldo. Alario lavorava lì. I due sono partiti da Capaci nei giorni scorsi ed erano diretti a Ventimiglia di Sicilia. La Fiat Panda con la quale si erano allontanati è stata trovata nelle campagne di Caccamo. Il commerciante e il commesso da giorni non rispondono al telefono a parenti e amici.