Siracusa, raccolta differenziata in Ortigia: le proposte della Circoscrizione

Modificare l'orario di uscita dei mastelli per la differenziata e darli anche a coloro che non figurano nell'elenco fornito all'Igm dal Comune.

Queste le due richieste che la Circoscrizione Ortigia ha avanzato nel corso di un incontro alla presenza dell'assessore all'ambiente, Coppa e di alcuni esponenti dell'Igm.

Anticipare l'uscita dei mastelli dalle 22 alle 20 per agevolare soprattutto gli anziani e dare i mastelli a tutti: parecchi utenti non ne hanno diritto perché non hanno pagato la Tari o perché non hanno comunicato il cambio di domicilio all'Ufficio Tributi .

Da qui il suggerimento di recarsi al centro di distribuzione di via dei Santi Coronati con una copia del documento di riconoscimento e un'autocertificazione che attesti il domicilio in Ortigia di modo da essere inseriti in un elenco che sarà inviato all'Ufficio Tributi che effettuerà il dovuto accertamento.

Tutto ciò servirà ad evitare il continuo abbandono dei rifiuti per le strade del Centro Storico