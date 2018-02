Siracusa, 52 anni dalla morte di Vittorini: la memoria e le iniziative

Cinquantadue anni fa moriva Elio Vittorini, eccellenza siracusana, fu giornalista, scrittore, saggista e traduttore.

A ricordarlo il vicepresidente della Consulta Comunale Giovanile, Alessandro Maiolino.

"Non proviamo più soddisfazione a compiere il nostro dovere, i nostri doveri… Compierli ci è indifferente" - cita così Maiolino le parole contenute in "Garofano Rosso", romanzo ambientato proprio a Siracusa

"Elio - continua Maiolino - ci ricorda di compiere i nostri doveri per il bene comune. Citazione quantomai attuale ai nostri giorni. La nostra città si prepara a celebrare la ricorrenza nel migliore dei modi con numerose conferenze, letture sceniche ed una grande mostra documentaria che sarà ospitata presso l'ex convento di San Francesco in via Gargallo, promossa dall'Assessorato Comunale alla Cultura. Sono questi i personaggi che hanno dato lustro alla nostra città e che dobbiamo tenere sempre presenti nelle nostre azioni e nel progettare il futuro."