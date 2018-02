Noto, pedinano 19enne per farsi consegnare cellulare: auto danneggiata, denunciato 16enne

Si dirige con le amiche verso la macchina a fine serata, ma ad aspettarlo davanti al mezzo un gruppetto di quattro persone. Di queste quattro, soltanto uno, adesso indagato, gli ha intimato di consegnargli il cellulare minacciandolo di conoscere la sua identità, a tal punto che in un secondo momento l'avrebbe cercato su Facebook. E poi è partita la violenza: calci e pugni contro l'automobile.

E' successo ieri, dopo la mezzanotte, in via Napoli a Noto. La vittima, che poi è riuscito a mettere in moto l'auto e fuggire, è un giovane di appena 19 anni, il quale ha sporto denuncia alla Polizia di Stato.

Partite le prime indagini, la Polizia ha rintracciato il gruppetto di ragazzini, tutti minori, i quali hanno ammesso di essere proprio loro ad aver pedinato il 19enne.

A danneggiare l'auto, una Fiat Punto, un ragazzino di 16 anni, denunciato per danneggiamento aggravato.