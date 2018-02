Siracusa, cambio appalto in pulizia stazioni

Firmato il cambio appalto per la pulizia degli impianti fissi delle stazioni ferroviarie siciliane. A darne notizia è Vera Uccello, segretario generale della Filt Cgil di Siracusa, che annuncia il cambio, avvenuto ieri da parte del Consorzio Work, affidatario dei lavori, da Ps Service a Artemide Global Service .

"Avevamo chiesto a Rfi - scrive Vera Uccello - che si assumesse le responsabilità che le spettano in qualità di committente, facendosi carico di risolvere la spiacevole e ingiustificabile situazione che si era verificata con la Ps Service, rivelatasi poco affidabile nella puntualità di pagamento degli stipendi e che aveva messo in atto disparità nell'appalto, del servizio fra la Sicilia orientale e quella occidentale anche nel trattamento dei lavoratori".

Questi ultimi transitano nella società Artemide con passaggio diretto, e con contratto a tempo indeterminato, mantenendo tutti i trattamenti economici e retributivi in essere, con l'impegno della società PS Servizi a pagare le mensilità non ancora erogate di Dicembre, Gennaio e Febbraio, tredicesima, ticket ristorante e altri emolumenti maturati e non pagati.