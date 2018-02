Nell'Agrigentino, sequestro beni per 750.000 euro

Beni e denaro riconducibili a Giuseppe Mormina, 77 anni, originario di Cattolica Eraclea, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ad Agrigento.

Giuseppe Mormina è figlio di Francesco, accusato di essere capo mafia e legato a boss come Nick Rizzuto. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale. In particolare, i militari hanno posto i sigilli a 7 immobili residenziali, un complesso aziendale (operante nel settore agricolo) e 22 terreni di 373.410 mq. a Cattolica Eraclea (Agrigento), nonché conti correnti e di deposito per un valore complessivo di euro 752.377,05.