Siracusa, meno nuovi nati: - 444 dal 2017 al 2015

Siracusa rispetta in pieno il trend nazionale che vuole in Italia sempre meno nuovi nati. Ma i dati di Siracusa, secondo l'analisi di Salvo Sorbello, consigliere nazionale Anci, sarebbero ancor più gravi: "Nel 2017 - scrive - ci sono stati soltanto 798 nati (nel 2016 erano 956 e nel 2015 1029) e 1242 morti (nel 2016 1113 e nel 2015 1216), con un saldo naturale negativo di 444 siracusani e un calo delle nascite in soli due anni di circa il 22 per cento. Anche l’età media - continua Sorbello - sta salendo rapidamente, da 39,1 del 2002 a 43,6 del 2017 e l’indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione ed è costituito dal rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni, è passato da 99,1 a 145,8".

Da qui l'esigenza urgente per il Comune di attivarsi "per evitare - conclude Sorbello - un disastroso suicidio demografico, con sempre meno bambini ed un crescente numero di anziani".