Un Siracusa non bello ma concreto supera l'Akragas, 1-0 il finale

Terzo risultato utile consecutivo per il Siracusa che oggi al De Simone batte 1-0 l'Akragas. Inizio sprint per gli azzurri: dopo appena 20 secondi di gioco girata al volo di Scardina, pallone sopra la traversa di poco. Al 20' Scardina si fa nuovamente pericoloso con un colpo di testa, Vono si allunga e manda in corner. Al 21' si fa vedere anche anche l'Akragas: ci prova Camara dalla distanza, DAlessandro è attento e devia in angolo. A 5 minuti dalla fine del primo tempo nuova occasione per gli azzurri: sinistro di controbalzo di Catania a pochi passi dal dischetto, il pallone finisce alto. Al 50' De Silvestro in evidenza: colpo di testa sul palo lontano, pallone fuori di poco. Dieci minuti dopo Siracusa in vantaggio con Daniele Liotti.

Il risultato finale rimane 1-0 per il Siracusa, che seppur non brillando, porta a casa il bottino pieno, consolida la quarta posizione e si avvicina al terzo posto.