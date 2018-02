Torna a riunirsi venerdì 16 Febbraio il Consiglio Comunale di Canicattini Bagni.

All'ordine del giorno la nomina dei Revisori dei Conti per il triennio 2018-2020, la decisione del costo unitario di costruzione per la concessione edilizia 2018 e l'istituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti.