Siracusa, i candidati e il programma di Forza Italia: la presentazione ufficiale

Due cose sono emerse chiaramente oggi durante la presentazione ufficiale dei candidati e del programma di Forza Italia per le elezioni politiche del 4 marzo: l'avversario da battere è il M5S e si punta a bissare la vittoria che il centrodestra ha ottenuto alle recenti elezioni al governo della Regione.

Lo ha detto forte e chiaro Stefania Prestigiacomo che non ha perso l'occasione di lanciare un appello a considerare questa campagna elettorale importante. "Abbiamo la possibilità - ha detto - di invertire la rotta insieme agli amici di sempre. Non ci siamo sottratti alla richiesta di cambiamento che è venuta dai cittadini e abbiamo operato scelte di qualità nelle candidature".

Riguardo poi il programma, la Prestigiacomo ha brevemente enunciato i punti più importanti: la creazione di posti di lavoro per i giovani per impedire loro di dover emigrare, ridare fiducia agli imprenditori operando sulla insostenibile pressione fiscale e l'attenzione per gli ultimi.

Quindi la presentazione dei candidati: oltre a Stefania Prestigiacomo, ci sono, infatti, Bruno Alicata, Mariella Muti, Nicoletta Piazzese, Daniela Armenia. Fabio Cangemi, Giovanni Mauro, Rosy Pennino.

Presente a dare il suo sostegno l'assessore regionale Edy Bandiera; in platea il deputato regionale, Giuseppe Gennuso, per il quale la Prestigiacomo ha anticipato l'ingresso a breve in Forza Italia, Peppe Napoli per Fratelli d'Italia, Ferdinando Messina per Noi Italia, definito quarta gamba della coalizione di centriodestra.

Parole di particolare accoglienza sono state riservate dalla Prestigiacomo per Ezechia Paolo Reale: "Sono contenta che che si sia chiarito lo screzio - ha detto - e sono contenta che torna a battagliare nel centrodestra: insieme ci metteremo al lavoro per altri obiettivi subito dopo le elezioni nazionali". Parole sibilline che fanno pensare subito alla tornata elettorale per le amministrative a Siracusa.