L'Ortigia batte il Posillipo in trasferta

L'Ortigia ha battuto oggi il Posilippo per 9 a 11, in trasferta. Grande la soddisfazione dell'allenatore Stefano Piccardo che ha dichiarato:

"Squadra fantastica. Grande reazione nel momento migliore per loro e più difficile per noi. Il gruppo è ormai cosciente del potenziale e padrone del lavoro che facciamo durante la settimana. Anche oggi abbiamo fatto bene in difesa. Partita di grande intensità giocata anche dalla panchina"