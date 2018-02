Siracusa, Marziano: "Oltre 6 milioni di euro per gli edifici scolastici"

Oltre sei milioni di euro per gli edifici scolastici della provincia di Siracusa. La notizia era stata già veicolata nei giorni scorsi, ma adesso Bruno Marziano, ex deputato regionale ed ex assessore alla Pubblica Istruzione, chiarisce la spartizione dei fondi.

"Fra gli istituti già finanziati - spiega - la Scuola Primaria “Pirandello” di Carlentini (euro 1.251.000), l’Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto” di Lentini (prima trance Euro 334.840, in attesa di un finanziamento, già comunque conquistato, della più corposa seconda trance di un milione 160 mila euro ).

L’Istituto Comprensivo “ Dante Alighieri” di Francofonte si è classificato al 13esimo posto nella graduatoria regionale, per cui potrà usufruire del recupero di fondi per il ribasso d’asta e quindi avere i finanziamenti ( Euro 820.122).

Altri istituti scolastici della provincia di Siracusa invece sono stati ammessi in graduatoria e sono in attesa di finanziamento . Questi istituti sono l’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” di Siracusa (euro 827.000), Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Francofonte ( altro progetto, Euro 1.052.043), Istituto Comprensivo “Paolo Orsi” di Siracusa (euro 103.809), Scuola Elementare “Caia” di Avola ( Euro 278.904), Istituto Comprensivo “Costanzo” di Siracusa ( euro 445.000)".

"Seppur non più in carica – conclude Bruno Marziano – mi fa piacere informare i cittadini della provincia e le scuole interessate del buon risultato ottenuto dall’assessorato che dirigevo in questo bando finalizzato alla messa in sicurezza e per parziali ristrutturazioni degli istituti scolastici".