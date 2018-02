Pachino, detenzione illegale di pistola: 64enne ai domiciliari

E' stato arrestato, ieri, dai Carabinieri, G.M., 64 anni, incensurato. A seguito della perquisizione all'interno dell'abitazione è stata trovata una pistola a tamburo calibro 357 magnum ed una carabina calibro 38 non denunciate alla competente autorità amministrativa.

Assieme alle armi diverse cartucce per entrambi i calibri. Immediato il sequestro delle armi e dei colpi rinvenuti nell’abitazione. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto agli arresti domiciliari.