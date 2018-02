Siracusa, l'assessore Ippolito incontra l'avv. La Runa

Anche la Regione Siciliana vicina all'avvocata Daniela La Runa, vittima probabilmente di un atto intimidatorio (nei giorni scorsi è partita a fuoco la su auto).

Sarà l'avvocata, insieme alle ragazze della Rete Centri Antiviolenza di Siracusa, ad accogliere oggi alle ore 19:00, nella sede del centro in viale Teracati 156, l’Assessora Regionale della Famiglia e alle Politiche Sociali Mariella Ippolito.

Questo appuntamento importantissimo per la Rete segue un altro importante appuntamento della giornata. Alle ore 16:30 presso la sede di via Brenta 41 e 67 si svolgeranno le prove finali della coreografia del One Billion Rising 2018.