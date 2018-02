Noto, V edizione del festival “Kairós. Protagonisti, storie, luoghi, incontri della spiritualità"

Si svolgerà dal 18 febbraio al 23 marzo la V edizione del Festival “Kairós. Protagonisti, storie, luoghi, incontri della spiritualità”.

Il tema in questa edizione è “l’identità” e non occorre spendere troppe parole per capire quanto oggi possa essere urgente e necessaria una riflessione in tal senso per chiunque, in ogni ruolo e posizione e ad ogni livello della società, voglia vivere consapevolmente la propria esistenza.