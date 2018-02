Avola, il maltempo fa danni: vento e pioggia forte causano il crollo di parte della struttura del palco di Carnevale

Il maltempo che si è abbattuto questa notte in provincia di Siracusa ha fatto gravi danni ad Avola.

Il forte vento e la pioggia hanno letteralmente fatto crollare il palo allestito dall'amministrazione comunale in piazza Umberto I° per i festeggiamenti del Carnevale.

Come dimostra la foto inviata da una nostra lettrice la parte superiore del palco, dove sono montate le luci e l'amplificazione, è crollata da una parte. Fortunatamente nessun ferito, ma si presume che i danni alla struttura siano notevoli.