Siracusa, Holimpia Paomar domani in casa contro Kondor Catania

Domani al Palazzetto Pino Corso di Siracusa si gioca la seconda sfida del girone di ritorno del campionato di B2 di pallavolo (fischio d'inizio alle 18).

Arriva la Kondor Catania, squadra di alta classifica che con 29 punti occupa il terzo posto in coabitazione con Cerignola, Lamezia e Santa Teresa.

"Loro - afferma la Rizzo - sono una squadra in crescendo che negli ultimi turni di campionato sembra aver trovato la quadratura del cerchio. La dimostrazione sta nel fatto che hanno battuto squadre come il Lamezia o il Messina, mettendo in campo prestazioni degne di nota. Noi ovviamente dobbiamo rispettare l'avversario, ma allo stesso tempo dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza che giocando la nostra migliore pallavolo possiamo mettere in difficoltà chiunque, soprattutto in casa."

All'andata era finita 3-0 per le etnee, ma l'Holimpia non aveva comunque sfigurato.

"Domani - ancora la Rizzo - spero che il fattore campo possa fare la differenza."