Siracusa, entro febbraio primo mutuo Credito Sportivo per la Cittadella

"Il primo mutuo per la manutenzione straordinaria della Cittadella dello Sport sarà firmato entro la fine di questo mese, il secondo entro la prossima estate".

Lo ha assicurato Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo, arrivato a Siracusa per una giornata di incontri e sopralluoghi insieme al management del Circolo Canottieri Ortigia, società a capo del gruppo di gestione della Cittadella dello Sport “Concetto Lo Bello”.

Abodi ha prima incontrato il sindaco Giancarlo Garozzo. Un colloquio di trenta minuti focalizzato sugli interventi già effettuati dall’Amministrazione comunale grazie ai fondi dell’Istituto e del CONI. Il gruppo, quindi, si è spostato proprio alla Cittadella dello Sport dove si sono aggiunti il presidente del CONI Sicilia, Sergio D’Antoni, ed il presidente della Federnuoto siciliana, Sergio Parisi.

"L’affidamento dell’intero impianto per i prossimi quindici anni - ha sottolineato il presidente onorario del sodalizio biancoverde, Giuseppe Marotta - consente di progettare per il futuro e allargare l’offerta impiantistica sportiva polifunzionale. Rappresenta, per tutti noi, una scommessa da vincere. Nei primi tre anni saranno avviati lavori di manutenzione straordinaria per circa un milione e 300 mila euro. Poi gli altri interventi saranno ancora più cospicui".