Ai siracusani piacciono le auto usate: 622,3 passaggi ogni 10.000 abitanti

Piacciono sempre di più le automobili di seconda mano. Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel 2017, rispetto all’anno precedente, i passaggi di proprietà in Sicilia sono infatti cresciuti del +5%, raggiungendo 238.322 atti. Un dato che posiziona la regione al 4° posto in Italia, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente (oltre i 18 anni), con 577,2 passaggi netti ogni 10.000 abitanti passa al 14° posto. Mentre l’età media delle auto in vendita è di 8 anni, a testimonianza che oggi l’auto si sostituisce più per necessità.

Siracusa s'incastra bene nel quadro regionale, registrando aumento nel numero di vendite, ma rimanendo fuori dal podio. Insomma anche ai Siracusani piacciono le auto di seconda mano, ma volendo riescono ancora a comprare automobili nuove.

In un anno, infatti a Siracusa sono stati contati 20.577 passaggi di proprietà, la quinta provincia per numeri più alti.

Ai primi posti per numerosità troviamo Catania (59.597) e Palermo (52.456), seguite da Messina (27.240), Trapani (21.332).

Sotto Siracusa ci sono: Agrigento (20.411), Ragusa (16.554), Caltanisetta (12.482) ed Enna (7.763).

Anche rispetto alla popolazione residente (oltre i 18 anni), al vertice c’è sempre Catania, con 663,1 passaggi ogni 10.000 abitanti, seguito però da Ragusa (634). Nelle altre province si registrano a Siracusa 622,3 passaggi ogni 10.000 abitanti, a Trapani 595,8, a Caltanisetta 570,3, ad Agrigento 564,7, a Enna 552,6, a Messina 512,2 e a Palermo 509,7.

Per acquistare una vettura sul mercato siciliano, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Trapani, con un prezzo medio di 13.170 euro, e Messina con 12.190 euro. Seguono Palermo con 11.165, Catania con 10.300, Siracusa con 10.115, Caltanisetta con 9.875 euro e le “più economiche” Agrigento con 9.350 , Ragusa con 8.705 ed Enna con 8.260 euro.

"Dall’Osservatorio di AutoScout24 sono emersi aspetti interessanti per quanto riguarda il mercato delle auto usate in Italia e in Sicilia – afferma Tommaso Menegazzo, Responsabile del Centro Studi di AutoScout24 – Un mercato vivace, che ci fa guardare con estremo ottimismo all’anno in corso, anche se l’età media delle auto in vendita resta ancora alta. Un dato, quest’ultimo, che mostra come la vettura oggi si sostituisca prevalentemente per necessità"