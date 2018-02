Siracusa, scoperta lapide commemorativa del fotografo Angelo Maltese

Un omaggio dell'amministrazione comunale per ricordare il fotografo siracusano Angelo Maltese, morto a 82 anni nel 1978.

Una targa commemorativa è stata collocata in uno spazio verde di via dei Mille, davanti alla Darsena, e gli è stato dedicato il museo della fotografia che sarà inaugurato nell'ex chiesa dei Cavalieri di Malta in via Gargallo.

La scopertura della lapide è avvenuta stamattina per mano del sindaco, Giancarlo Garozzo, e dei figli di Maltese, Antonello e Renzo, alla presenza degli assessori alle Politiche culturali e ai Servizi demografici, Francesco Italia e Dario Tota.

"I suoi scatti- afferma il sindaco - ci fanno conoscere la città dal primo dopoguerra alla fine degli anni Settanta. Dunque era giusto collocare la lapide in Ortigia e in un posto di passaggio, perché il suo nome venga ricordato ai siracusani e fatto conoscere ai visitatori".

Di Angelo Maltese restano gli scatti, raccolti dai figli nel sito Internet “archiviostoricofotograficomaltese.it”, e il ricordo dello studio, “La fontanina”, luogo di confronto culturale, dove Maltese esponeva le sue foto ma anche le opere di altri artisti. Oggi alle 18, all'associazione culturale “Il cerchio”, inaugurazione di una mostra di Maltese

"A breve, spero a marzo, - afferma l'assessore Italia - riusciremo a inaugurare il museo che potrà ospitare l'intera collezione Maltese, un vero e proprio patrimonio per la città e per la ricostruzione della sua storia nel 900".