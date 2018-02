Canicattini Bagni, il 25 febbraio rinnovo del Comitato gestione Centro anziani

Si terranno domenica 25 Febbraio 2018 le elezioni per il rinnovo dei 6 componenti il Comitato di Gestione del Centro Diurno Anziani di Canicattini Bagni.

Le votazioni si svolgeranno nei locali del Centro Diurno Anziani di Palazzo Cianci, dalle 10 alle 19 e subito dopo la chiusura del seggio avverrà lo spoglio delle schede.

Sono elettori tutti gli oltre 600 iscritti al Centro in possesso della relativa tessera di adesione, e potranno esprimere una solo preferenza. La scheda conterrà i nominativi di tutti i candidati.

Possono candidarsi alla carica i soci iscritti da almeno trenta giorni antecedenti la data della votazione. Non invece potranno ricandidarsi i componenti uscenti del Comitato.

Saranno eletti, con determinazione del Sindaco, i sei candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti sarà eletto il più anziano di età.