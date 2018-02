Lentini, spaccia nonostante i domiciliari: denunciato

Aveva in casa un bilancino di precisione, 2 grammi tra marijuana e hashish, suddivisa in tre dosi e materiale per il confezionamento.

Il ritrovamento dello stupefacente nell’abitazione di un cinquantenne lentinese, sottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.