Siracusa, 6 anni e 10 mesi per detenzione e spaccio

Dovrà scontare 6 anni e 10 mesi e pagare 21.000 euro di multa per detenzione e spaccio, reati commessi in concorso a settembre del 2016 a Parma.

Si tratta di Sebastiano Di Natale, 50 anni, siracusano, arrestato oggi in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.

L'uomo viene indicato dagli investigatori come il promotore di una fitta rete di trafficanti e spacciatori capaci di immettere sul mercato consistenti quantità di stupefacenti di vario tipo. Nonostante fosse agli arresti domiciliari, Di Natale riusciva ad approvvigionarsi attraverso canali gestiti da albanesi e da napoletani e a condurre una proficua attività di spaccio al dettaglio, invitando i clienti anche a casa. Sono state documentate oltre 300 cessioni di droga avvenute sia nella sua abitazione che in vari luoghi del parmense, visto che il 50enne aveva il permesso di uscire di casa delle 9 alle 12.