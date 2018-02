Siracusa, domani l'arrivo dell'avv. Calafiore per l'interrogatorio

"Solo cause logistiche, legate a problemi nelle coincidenze aeree hanno impedito al mio assistito di essere già oggi a disposizione dei magistrati".

Così ci riferisce al telefono l'avvocato Mario Fiaccavento, che difende l'avvocato Giuseppe Calafiore, raggiunto martedì scorso, insieme ad altri, da un'ordinanza cautelare nell'ambito delle indagini della Procura di Messina sul "Sistema Siracusa".

"L'avvocato Calafiore - continua il legale - la sera stessa che ha avuto notizia della misura cautelare mi ha comunicato l'intenzione di chiarire la sua posizione con i magiustrati e io l'ho comunicato per iscritto".

Non si sa ancora se già domani Calafiore sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia: " Dipende dall'orario di arrivo - dice ancora Fiaccavento - e dagli impegni dei magistrati con gli altri indagati. Solo domani sarà fissato luogo, giorno e orario dell'interrogatorio".