A rischio incompiuta la bretella tra Noto e Pachino, licenziamenti per 18

Aperta la procedura di licenziamento per i 18 operai dell'impresa Tosa Appalti, titolare della realizzazione della bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale di Noto e la Strada Provinciale 19 per Pachino.

A renderlo noto sono i segretari generali provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Saveria Corallo, Paolo Gallo e Salvo Carnevale.

“Le motivazioni - si legge in una nota - sono riconducibili alla lentezza della macchina amministrativa che decide di non decidere sulle varianti al progetto iniziale che sembrerebbero necessarie per il completamento dell'opera. Spesi 11 milioni di euro e per circa 3 milioni di euro restanti non si completano i lavori".

Da qui l'appello alla politica regionale, ai deputati regionali siracusani, alla quale si chiedono risposte immediate.