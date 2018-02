Noto, 24enne denunciato per tentato furto in abitazione, lesioni personali e minacce

Sta per entrare in un'abitazione per rubare, scoperto da un vicino di casa, reagisce malamente colpendolo al viso. L'intervento del figlio del malcapitato mette in fuga il ladro. E' accaduto nel pomeriggio del 4 febbraio scorso in contrada Guardiola, a Noto. Chiamata ad intervenire sul posto, la Polizia ha poi rintracciato il presunto autore, un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, che ieri è stato denunciato per tentato furto in abitazione, lesioni personali e minacce. Rintracciata anche l'auto in uso al 24enne che è stata vista passare nella zona poco prima del tentativo di furto.