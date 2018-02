Siracusa, conferenza sui casi di Lele Scieri e Tony Drago

“Verità e Giustizia” è il titolo della conferenza dibattito organizzata dall’Associazione “Fidapa” per approfondire i casi, ancora irrisolti, di Lele Scieri e Tony Drago, i due giovani siracusani trovati morti in caserma.

L'appuntamento è per domani, sabato 10 febbraio alle 17.30 presso il Jolly Aretusa Palace Hotel.

Interverranno Sofia Amoddio, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, Camera dei Deputati, Carlo Garozzo, presidente Associazione “Giustizia per Lele”, Dario Riccioli, avvocato penalista, legale famiglia Drago, Grazia La Cava, ingegnere, consulente tecnico Commissione Parlamentare di Inchiesta “caso Scieri”, Francesco Coco, medico legale. Introduce Anna Pisana, presidente dell’Associazione Fidapa e modera Salvo La Delfa, docente e giornalista.