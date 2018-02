Siracusa, riprendono i lavori per asfaltare via Madonie

Riprenderanno a breve i lavori al Villaggio Miano, in via Madonie, laddove sono stati effettuati i lavori di posa del collettore delle acque piovane. A darne notizia è il consigliere comunale Alberto Palestro. Lo scorso 6 febbraio, infatti, la giunta ha approvato l’utilizzo del ribasso d’asta. "Questo - scrive - consentirà di asfaltare il tratto di via Madonie con una spesa di circa 16.000 euro. Si attende il via libera del Direttore dei Lavori, Ing. Rizzo e la pubblicazione all’Albo della Delibera, peraltro dichiarata immediatamente esecutiva. Adesso - conclude Palestro - attendiamo l’assegnazione dell’altra opera pubblica tanto attesa dai residenti del Villaggio Miano, ovvero il rifacimento del manto stradale di buona parte del viale Epipoli che dovrebbe vedere la sua realizzazione entro la prossima primavera".